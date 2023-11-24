В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич прибыл с визитом в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи с президентом Зеленским обсуждались дальнейшие двусторонние отношения, а также поддержка Украины Европейским Союзом и НАТО.

Во время своего визита в Украину Ринкевич также примет участие в памятных мероприятиях ко 90-летию Голодомора и Всемирном саммите по продовольственной безопасности.

В беседе с президентом Украины президент Латвии подтвердил, что Латвия выражает солидарность с Украиной и будет оказывать ей поддержку так долго, как это потребуется. "Латвия поддерживала Украину еще с 2014 года и продолжит поддерживать до полной победы Украины. В этом году Латвия обучила почти 3000 украинских военнослужащих и продолжит обучение в следующем году. Украина может рассчитывать на политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Латвии", — подчеркнул Ринкевич.

Президент также отметил, что Латвия выступает за начало переговоров по вступлению в ЕС с Украиной. "Место Украины — в Евросоюзе. Она достигла значительного прогресса в реализации реформ, несмотря на активные боевые действия и борьбу с Россией. Достигнутый прогресс подтверждает и доклад о расширении Европейской комиссии. Латвия выступает за скорейшее начало переговоров по присоединению к ЕС с Украиной. Латвия готова оказать Украине политическую и техническую поддержку, чтобы способствовать ее интеграции в ЕС", — подчеркнул Ринкевич.

Кроме того, Ринкевич отметил значительную роль Латвии в реконструкции Черниговской области. "Вклад Латвии в восстановление Черниговской области значительный. Латвия вложила уже более пяти миллионов евро и планирует продолжать подобные вложения и в последующие годы. Существенную поддержку оказывают также латвийские неправительственные организации и предприниматели", — отметил Ринкевич.

Президент выразил поддержку украинской формуле мира, которая является единственным способом разрешения нынешней ситуации. "Только когда последний российский военнослужащий покинет территорию Украины, можно будет говорить об окончании войны", — подчеркнул Ринкевич.

Президент также отметил, что в субботу, 25 ноября, отмечается 90-летие голодомора. "Латвия еще 15 лет назад признала голодомор геноцидом против украинского народа. Возможно провести параллели с голодомором и нынешней ситуацией, действиями России. Но разница в том, что Украина уже не одна", — заявил Ринкевич.

Во время посещения Черниговской области президент встретился с главой военной администрации области Вячеславом Чаусом. Президент также посетил село Ягодное, где совместно с его жителями осмотрел подвал школы, в котором оккупационные войска почти месяц в бесчеловечных условиях удерживали в плену всех жителей села. Ринкевич подчеркнул, что необходимо продолжать активно работать, чтобы добиться всеобъемлющей ответственности России и ее представителей за военные преступления.

В Черниговской области президент также посетил Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко, пострадавший 19 августа в результате налета ракеты, и центр поддержки женщин, созданный в сотрудничестве с Латвийской организацией по защите прав женщин "Centrs Marta", осмотрев жилье, построенное при поддержке инициативы "Предприниматели миру" и Латвии и познакомился с украинскими семьями, которые обрели дом благодаря оказанной поддержке.

В ходе визита глава государства также принял участие в совещании, состоявшемся в офисе украинского омбудсмена в Киеве, на котором подчеркнул важность возвращения в Украину незаконно депортированных украинских детей.

"Приветствую в Украине президента Латвии Эдгарса Ринкевичса! Подробно обсудили наши отношения на уровне институций Евросоюза. Латвия принципиально поддерживает полноправное вступление Украины в ЕС", — написал он.

Зеленский поблагодарил латвийского президента за готовность "сохранить имеющийся энергичный подход" к сотрудничеству Евросоюза с Украиной.

"Ожидаем, что Евросоюз выполнит свое обещание о начале переговоров в ответ на полное исполнение Украиной всех рекомендаций", — добавил он.

Украине необходимы на сегодняшний день три основные победы, которые будут стимулировать ее для борьбы с РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

По его словам, первой победой будет решение Конгресса США о предоставлении помощи Украине.

"Первая — с Конгрессом, это вызов, это непросто, не все от нас зависит. Но Украина должна делать все от нее зависящее, чтобы помощь была", — подчеркнул украинский лидер.

Вторая победа — поддержка Европейского Союза — получение Украиной пакета помощи размером 50 миллиардов евро.

"Не все в ЕС сегодня готовы поддержать этот пакет. Наша обязанность сделать все, чтобы они поддержали (его)", — заметил глава государства.

Третья победа — это открытие диалога по поводу будущего членства Украины в ЕС.

"Это мотивационный шаг для нас, для тех, кто работает, кто учится, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя. Я считаю, что сегодня эти три вещи важны, и в ближайшее время мы должны достичь результата", — подытожил Зеленский.

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