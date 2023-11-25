Более тесное сотрудничество с Финляндией даст Латвии новые инвестиции и больше безопасности, передали слова премьер-министра Эвики Силини, произнесенные ею в ходе рабочего визита в Финляндию, представители Государственной канцелярии.

Глава правительства Латвии Силиня во время рабочего визита в Финляндию встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Петтери Орпо, а также с финскими инвесторами. В ходе визита обсуждалось дальнейшее экономическое сотрудничество двух стран и предприятий. Должностные лица Латвии и Финляндии договорились о продолжении укрепления региональной безопасности и развитии военной индустрии, а также обсудили другие вопросы.

У Латвии и Финляндии выдающиеся двусторонние отношения, и Финляндия является для Латвии очень хорошим партнером и союзником и в Европейском союзе, и в НАТО, подчеркнула Силиня, отметив, что целью Латвии является дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран. На встрече с главой правительства Финляндии Орпо премьер подчеркнула, что Латвия и Финляндия в ряде секторов могут увеличить торговлю и объем инвестиций.

"Финляндия уже сейчас является важным партнером Латвии в торговле и инвестиционной сфере. Поэтому очень важно, что мы встретились как с предприятиями, которые уже инвестировали в Латвию, так и с теми, кто рассматривает возможность вложений в нашу страну. Латвия и Финляндия как географически близкие, аналогично мыслящие страны Европейского союза и НАТО имеют отличный потенциал для продолжения взаимовыгодных и дружественных отношений, в том числе в сфере военной индустрии", — подчеркнула премьер.

Переговоры велись с предпринимателями, представляющими энергетическую, машиностроительную, деревообрабатывающую, финансовую, строительную, оборонную и другие отрасли. Кроме того, состоялась встреча с одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Финляндии "Nammo", с которым обсуждалось сотрудничество по развитию потенциала производства боеприпасов в Латвии.

Премьер-министр рассказала о создании латвийского предприятия "Государственная оборонная корпорация" с целью способствовать расширению оборонной индустрии Латвии и привлечению международных партнеров.

На встрече с высшими должностными лицами финского государства обсуждалось сотрудничество в экономике и обороне, содействие региональной безопасности, в том числе вопрос безопасности границ и защиты критической инфраструктуры.

На переговорах с президентом и премьер-министром Финляндии Силиня выразила солидарность Финляндии в связи с гибридной угрозой на границе Финляндии с Россией. Премьер-министр выразила сожаление в связи с тем, что Россия и Белоруссия продолжают использовать миграцию в качестве оружия гибридной угрозы, чтобы вызвать дестабилизацию в соседних странах. Латвия готова координировать действия, обмениваться информацией и опытом в этой связи, заверила партнеров премьер-министр.

Должностные лица также обсудили сотрудничество стран в НАТО и необходимость продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, и сошлись во мнении о том, что Швеция должна стать членом НАТО до саммита в Вашингтоне. Силиня выразила благодарность за решение Финляндии поддержать кандидатуру Латвии на непостоянное место в Совете безопасности ООН.

Во время визита премьер встретилась с местной латышской общиной и посетила Европейский центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами.

Объем инвестиций Финляндии в Латвию в 2022 году составил 429 млн евро и демонстрирует тенденцию роста, отмечает Госканцелярия.

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