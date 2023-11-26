По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в ночь и утром в воскресенье, в Салдусе и Стенде были побиты рекорд минимальной температуры воздуха для 26 ноября.

В ночь на 26 ноября в Салдусе столбик термометра опустился до -13,4 градуса, а в Стенде она составила -14,1 градуса. Это рекордно низние показатели для Салдуса и Стенде для 26 ноября.

В Стальгене, где расположена наблюдательная станция "Елгава", температура воздуха упала до -14,6 градусов - повторение рекорда. Такой же мороз 26 ноября на этой станции был в 1993 году.

Национальный рекорд для 26 ноября составляет -20,5 градуса, зафиксированный в 1890 году в Риге и в 1965 году в Дагде.

На большей части территории Латвии температура воздуха в девять часов утра воскресенья составила -4..-10 градусов.

Самый глубокий снежный покров на наблюдательных станциях составляет 19-21 сантиметр в Калнциемсе, Дагде, Пиедруе Краславского края и Рожупе Ливанского края.

По данным синоптиков, большая часть Латвии покрыта слоем снега толщиной 1-16 сантиметров, местами в Курземе и Земгале снега почти нет. На наблюдательных станциях в центре Риги и Даугавгривы лежит снег толщиной 4-5 сантиметров.

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