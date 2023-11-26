Президент Латвии Эдгар Ринкевич примет участие в 28-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) 1 и 2 декабря, сообщили в президентской канцелярии.

В этом году COP28 пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). В COP28 примут участие делегации примерно 150 стран, включая все страны Европейского союза.

На COP28 будет обсуждаться прогресс в выполнении обязательств Парижского соглашения об ограничении глобального потепления до уровня ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальным и продолжение усилий по его ограничению до 1,5 градуса.

COP28 является крупнейшим глобальным форумом по вопросам изменения климата, который проводится ежегодно с целью объединения усилий сторон и согласования дальнейших действий по борьбе с климатическими изменениями, ограничению выбросов и глобального потепления.

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