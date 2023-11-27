Рижская дума заказала очередную экспертизу, чтобы можно было подготовить юридическое обоснование и обратиться в суд за взысканием миллионных убытков, возникших при реализации проекта ревитализации микрорайона Сканстес, сообщает программа Латвийского телевидения de facto. По приблизительным подсчетам, размер ущерба — не менее трех миллионов евро.

Если бы все пошло по плану и в соответствии с договором, в микрорайоне Сканстес уже год назад были бы несколько новых улиц, большой парк, игровые площадки для детей и скейт-парк. В объект вложено 10 миллионов евро, но работы не продвигаются уже второй год. Год назад обещано было возобновить строительство, но этого не произошло. Саженцы деревьев так и стоят прикопанными, а стройплощадка заросла сорняками.

"История неудач этого проекта началась, я думаю, в каком-то смысле с выбора застройщика, потому что выигравшая первоначальная цена была очень низкой, а финансирования постоянно не хватало, — говорит директор департамента развития города Рижской думы Илзе Пурмале. — Потом постепенно выявились все остальные проблемы проекта, загрязнение, санация и все прочее".

Проект ревитализации был подготовлен шесть лет назад, первый договор о строительстве заключен в марте 2020 года. В то время частный инвестор думал о строительстве в микрорайоне концертного зала, поэтому нужно было планировать подземные коммуникации на большей глубине, чем обычно.

Проект концертного зала теперь не актуален, а выбранные решения оказались негодными для болотистой местности, и построенное начало проседать.

По прогнозам экспертов, проседание местами может составит до 80 сантиметров, поэтому решено было позволить проблемным участкам проседать до конца. Обустройство территории после этого процесса обойдется примерно в два миллиона евро, а через несколько лет вновь придется прокладывать подземные трубы и класть дорожное покрытие. На остальной части территории парка работы решено было продолжить.

По мнению депутата Рижской думы, руководителя комитета развития Инесе Андерсоне, убытки могут составлять до 3 млн евро, но перед подачей иска в суд их еще нужно уточнять.

Кто же виноват?

Поскольку застройщик RR-Eko указал на проектировщика, а проектировщик BRD projekts — на застройщика, дума заказала несколько экспертиз — самого проекта и качества выполненных работ.

По словам Пурмале, застройщик и проектировщик взваливают ответственность друг на друга, и видимо, дело будет решать суд по заключениям экспертов.

На остальной территории, включая часть парка, работы было решено возобновить еще в прошлом году, но этого не произошло. Оказалось, что застройщик не смог получить банковскую гарантию. Затем весной этого года самоуправление на закрытом конкурсе нашло другого исполнителя работ — объединение Novacon industries, но член этого объединения LNK Industries оказался фигурантом дела о строительном картеле, и Совет по конкуренции посоветовал думе не заключать договор. Последовала новая закупка, был найден уже третий подрядчик — ACBR. Его материнская компания (ACB) связана с дорожно-строительным картелем, однако этот договор заключить разрешили. В целом все эти процедуры заняли больше года.

Все это время стройплощадка зарастает травой. Кроме того, к объекту привязаны деньги из еврофондов, которые нужно освоить до конца года. Уже ясно, что не получится, поэтому достигнуто соглашение об изменении статуса проекта и определены новые сроки — октябрь будущего года. Для завершения работ не хватает 9 млн евро, и их еще нужно будет где-то занять.

"Конечно, у коллег много вопросов. И у меня много вопросов, потому что это такое… И это выбор не между хорошим и плохим вариантом, а между неприятным и очень плохим, — говорит председатель Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое единство"). — Я все равно считаю, что безответственно оставлять проект на полпути, терять европейские деньги, оставлять что-то незавершенным на этой территории, которая является приоритетной территорией в планах развития Риги".

Решение по проекту Сканстес будет принято на заседании думы на следующей неделе. Общая стоимость проекта сейчас оценивается уже не в 19,5 миллиона евро, а в 21,5 миллиона. Кроме того, если изначально ожидалось, что 7,9 млн евро всех расходов будет покрыто за счет Европейского фонда развития регионов, то теперь ясно, что даже при самом успешном сценарии не менее трех миллионов евро этой поддержки будет потеряно.

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