”[...] Я еще в 2004 году предвидела, что еще лет через 10-15 все же те школы, которые преподают программы на русском языке, они постепенно все же пройдут это путь к обучению на латышском языке. Я чувствовала, что до этого обязательно дойдет — что будет полный переход. Но полный переход может быть только в том случае, если все предусмотрено и приготовлено к нему! В данный момент мы к полному переходу еще не готовы. [...] И мы не готовы и к тому, чтобы на высоком уровне те, кто теперь изучает латышский язык, успели овладеть материнским языком (это чисто научный термин). Но если ребенок не успел на высоком уровне овладеть материнским языком до 7-8 лет (а это детский сад, между прочим!), то у него будут трудности и в изучении других языков. В данный момент, я считаю, пострадает больше всего латышский язык — качество латышского языка”, — цитирует депутата Rus.LSM.lv.