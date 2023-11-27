В понедельник, 27 ноября, Конституционный суд (КС) постановил, что Юрмальская дума имеет право ввести круглогодичную плату за въезд в город в размере 3 евро, а правила о повышении стоимости были приостановлены необоснованно.

В конце июня депутаты Юрмальской думы приняли решение о том, что с 1 ноября плата за въезд в город составит 3 евро, и будет взиматься круглый год.

Однако эти правила должны были быть одобрены Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM).

12 сентября КС начал рассматривать дело, которое было возбуждено по заявке Юрмальской думы в связи с тем, что министр охраны среды и регионального наложил запрет на повышение платы. Самоуправление считает, что это нарушает право юрмальчан на жизнь в благоприятных условиях.

Между тем, по мнению VARAM, Юрмальская дума не имеет права взимать плату за использование дорог и улиц самоуправления.

КС признал, что размер платы за въезд в зону особого режима должен быть сбалансирован с возможностью общества оплатить его. В противном случае въезд в зону особого режима будет доступен лишь небольшой, зажиточной части общества.

По мнению суда, приказ VARAM не содержал аргументов о том, что ставка в размере 3 евро, применяемая в течение всего года, будет явно несоразмерной.

Содержащиеся в оспариваемом приказе аргументы о том, что принятые думой поправки нарушают предоставленное самоуправлению полномочие, не являются обоснованными. К такому выводу пришел суд.

Во-первых, муниципалитет имел право определить зону особого режима для защиты благоприятной среды.

Во-вторых, он имел право установить плату за въезд в такую зону для транспортных средств. Муниципальный сбор за въезд в зону особого режима носит экономически регулятивный характер — он влияет на выбор людей и тем самым способствует защите зоны особого режима.

КС постановил, что самоуправление оценило соразмерность платы за въезд с предоставленным муниципалитетом обеспечением. В свою очередь, в оспоренном приказе нет аргументов о том, что плата является явно несоразмерной обеспечению.

Кроме того, КС заключил, что самоуправление оценило данные о количестве связанных с туристическими или гостиничными услугами предприятий в Юрмале, а также проконсультировалось с Консультативным советом предпринимателей, который выразил поддержку увеличению платы за въезд, а также ее круглогодичному применению.

В свою очередь, оценив необходимость консультаций с общественностью, суд сделал вывод, что поправки касаются всех жителей страны, которые хотят въехать в зону особого режима Юрмалы. В рассматриваемом деле не удалось бы определить конкретных лиц, мнение которых необходимо было бы выслушать, а опрос всех жителей Латвии был бы несоразмерным.

Учитывая вышеупомянутое, КС признал, что аргументы в приказе бывшего министра являются необоснованными, а сам экс-глава VARAM незаконно приостановил действие правил Юрмальской думы. Таким образом, действие связующих правил восстановлено с момента объявления решения суда.

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