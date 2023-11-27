Латвия станет одним из четырех организаторов отборочного турнира Олимпийских игр по баскетболу, сообщила в понедельник Международная федерация баскетбола (FIBA).

Остальные три турнира примут Греция, Испания и Пуэрто-Рико.

Также в понедельник мужская сборная Латвии по баскетболу узнает своих соперников на этом турнире. Розыгрыш состоится в 20:00 по латвийскому времени.

В каждом квалификационном турнире будут подгруппы А и В. Сборные первой, четвертой и пятой корзины будут играть А, а второй, третьей и шестой — в подгруппе В.

Всего в последней квалификации примут участие 24 команды, которые будут разделены на четыре турнира по шесть команд в каждом. На Олимпиаду попадут только победители этих турниров.

Отборочные турниры пройдут со 2 по 7 июля 2024 года, а мужской баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже — с 27 июля по 10 августа. Групповые турниры будут проходить в Лилле, а решающие матчи — в Париже.

Для проведения квалификационного турнира правительство выделило Латвийскому баскетбольному Союзу (LBS) 2,7 миллиона евро. Для проведения соревнований 2024 году потребуются еще 2,07 миллиона евро. Общее финансирование государственного бюджета на организацию отборочного турнира Олимпийских игр составляет 4,79 миллиона евро.

Предполагается, что гостями турнира могут стать около 10 000 болельщиков зарубежных команд. Латвийскому бюджету это может принести до 2,6 млн евро.

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