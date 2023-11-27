Все филиалы Centrālā laboratorija с 27 ноября по 1 декабря будут проводить бесплатные анализы на ВИЧ и гепатит С. Акция приурочена к Европейской неделе тестирования на ВИЧ и гепатит и с Международному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Каждый год в Латвии регистрируется около 300 новых случаев ВИЧ. В 2022 году было выявлено 279 новых заболевших. Реальное число может быть гораздо выше, потому что не все делают анализы. Уровень заболеваемости ВИЧ в Латвии в два-три раза превышает средний уровень по Европе.

Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека, развивается медленно и постепенно разрушает клетки крови, ответственные за иммунитет. В этом году ВОЗ призывал всех на неделе тестирования на ВИЧ провериться и на гепатит С. Гепатит С — самый частый вид гепатита в Латвии. Как и ВИЧ, он развивается медленно, и человек долго может не знать о том, что инфицирован.

Тесты будут проводиться в сотрудничестве с компанией Abbott Laboratories Baltics, которая предоставит реагенты и лабораторное оборудование. Анализы можно сдать в том числе анонимно в любом филиале лаборатории. С направлением от семейного врача нужно будет заплатить только пациентский взнос, без направления — только плату за услугу.

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