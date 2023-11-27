Чтобы сделать электронную коммуникацию и документооборот с государственными учреждениями и самоуправлениями еще более удобным, электронный адрес и многие другие услуги будут доступны и с уже известным в Латвии решением Smart-ID, предоставляемым компанией SK ID Solutions, сообщили агентству LETA в Министерстве охраны среды и регионального развития.

18 мая 2023 года надзорный комитет цифровой безопасности Министерства обороны признал Smart-ID квалифицированной услугой электронной идентификации. Поэтому Smart-ID можно использовать и для доступа к официальному электронному адресу на портале Latvija.gov.lv.

Возможности использования Smart-ID будут расширены и для доступа к другим порталам государственных учреждений и самоуправлений, а также к тем услугам, где Smart-ID ранее был доступен только клиентам определенных банков.

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня заявила, что надежная и удобная идентификация в цифровой среде является первым шагом к обеспечению доступности и удобства пользования цифровыми услугами страны для граждан.

Она выразила удовлетворение, что в дополнение к мобильному решению eParaksts mobile, предоставляемому государством, пользователи смарт-устройств теперь могут получить доступ к государственным услугам с помощью Smart-ID, который зарекомендовал себя как надежный, безопасный и широко используемый в обществе инструмент.

Министерство охраны среды и регионального развития приглашает каждого пользователя Smart-ID создать электронный адрес, чтобы в будущем все государственные и местные органы власти могли общаться с гражданами только в электронном виде.

С 1 января 2023 года электронный адрес является обязательным для юридических лиц.

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