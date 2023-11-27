Департамент по гражданским делам Сената Верховного суда (ВС) приостановил судебное производство по иску Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) против физического лица о взыскании долга за потребление воды и обратился в Конституционный суд (КС), сообщили агентству LETA в ВС.

Владелец квартиры не сдал вовремя показатели счетчиков, поэтому RNP рассчитало потребление воды согласно соответствующему пункту правил Кабинета министров — 1-му подпункту пункта 19.1. Он предусматривает, что владелец квартиры был обязан заплатить за объем неучтенной воды на весь дом.

По мнению Сената, упомянутое регулирование несоразмерно ограничивает права, защищенные 105-й статьей Сатверсме, которая предусматривает предоставление права на собственность каждому.

Сенат отметил, что в данной ситуации в расчет было включено не только неучтенное потребление конкретного лица, но и потребление воды, которое было вызвано другими обстоятельствами, например, утечка воды в ходе аварии, ремонта и общего пользования. При этом не были учтены максимальные нормы потребления воды.

1-й подпункт пункта 19.1 правил Кабинета министров "Порядок, согласно которому собственник квартиры в многоквартирном жилом доме оплачивает услуги, связанные с использованием квартиры" потерял силу 22 ноября 2019 года, однако в спорах, где долг рассчитан за период до этой даты, он по-прежнему применяется.

Сенат считает, что в целях защиты основных прав ответчика по конкретному делу, а также участников других дел, находящихся на разных стадиях рассмотрения, нужно принять решение о признании оспариваемой нормы недействительной с момента ее издания — 1 октября 2013 года.

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