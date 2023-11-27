Министерство сообщения поддержало предложение Министерства внутренних дел о лишении водительских прав при превышении скорости на 30 и более километров в час. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на МВД.

Действующий закон предполагает лишение прав за превышение скорости от 51 и более километров в час.

Уже сообщалось, что в будущем также планируется резко ужесточить штрафы за совершение трагического ДТП в состоянии алкогольного опьянения в дополнение к основному наказанию. Штраф может составить от 6200 до 3,1 млн евро.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения (если оно не получено или не изъято) и в состоянии опьянения в качестве обязательного дополнительного наказания предполагается ввести штраф в размере от 1 860 до 620 000 евро.

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