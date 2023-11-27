Латвия продолжит поддерживать демократические усилия народа Беларуси и оппозицию, а также решительно осуждать репрессии со стороны режима Александра Лукашенко по отношению к белорусам, заявила во время встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство").

Премьер-министр отметила, что правящий режим в Беларуси не представляет народ, и Латвия окажет практическую помощь в поддержке усилий демократической оппозиции, документируя и доказывая нарушения прав человека в Беларуси. Кроме того, Латвия останется безопасным местом для независимых белорусских журналистов. В свою очередь, от правящего режима в Беларуси Латвия требует освобождения около 1500 политических заключенных.

Силиня и Тихановская обсудили дальнейшие возможности оказания дополнительной политической и другой поддержки усилиям демократической оппозиции Беларуси.

Премьер осудила действия режима Лукашенко, проводящего гибридную операцию на внешней границе Латвии, а также участвующего в депортации украинских детей. Также Силиня подтвердила, что Латвия продолжит поддерживать международную изоляцию правящего режима в Беларуси и усиление санкций.

Светлана Тихановская находится с визитом в Латвии 27 и 28 ноября, чтобы обратить внимание на возрастающие репрессии режима Лукашенко и обсудить возможности для дальнейшей поддержки демократического движения в Беларуси.

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