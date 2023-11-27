Чтобы получить скидки по налогу на недвижимость в Риге в 2024 году, жители должны до 1 января зарегистрировать свой официальный электронный адрес или дать согласие на электронную коммуникацию в финансовом департаменте Рижской думы, напоминает дума.

Электронный канал коммуникации должен быть активен в течение всего налогового года.

Если официальный электронный адрес уже создан или вся корреспонденция, связанная с налогом на недвижимость, уже сейчас поступает на электронную почту, то обращаться в департамент для продолжения скидок не нужно.

С другой стороны, налогоплательщики, которые по разным причинам не активны в электронной среде, но претендуют на получение скидок, должны до 1 января подать в департамент заявление, в котором указаны объективные причины, мешающие им зарегистрировать официальный электронный адрес или согласиться на коммуникацию по электронной почте.

Требование о регистрации электронного канала коммуникации или подаче заявления не относится к налогоплательщикам — пенсионерам, инвалидам 1-й или 2-й группы, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, лицам, которым Рижская социальная служба присвоила статус малообеспеченного или нуждающегося, и политически репрессированным.

Эти налогоплательщики должны сообщить о своем статусе и предоставить подтверждающие документы только в том случае, если это не было сделано ранее.

Если скидки по налогу на недвижимость в 2023 году предоставлены не были, но налогоплательщик соответствует условиям их предоставления, то до 15 декабря текущего года еще можно подать заявление о предоставлении скидок за 2023 год и зарегистрировать электронный канал коммуникации.

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