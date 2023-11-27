Необходимо увеличить финансирование высшего образования и науки, активно вкладывая и бюджетные средства, и средства из фондов Европейского союза, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время посещения Рижского технического университета (РТУ).

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич встретился с руководством и студентами вуза, а также ознакомился с научно-исследовательской работой.

Президент выразил удовлетворение тем, что РТУ принял ряд важных решений по совершенствованию учебного процесса и научных исследований, способствуя повышению уровня знаний в этих областях.

Он высоко оценил прогресс по созданию вузом инновационной экосистемы с целью практического сотрудничества ученых и бизнеса.

Президент подчеркнул необходимость работы над национальным планом инвестиций и более целенаправленным инвестированием в стратегически важные для Латвии области, особенно в развитие науки.

Финансовые инвестиции обеспечат развитие в Латвии исследовательских процессов и, как следствие, знаний. Именно эти знания помогут успешно коммерциализировать разработанные в РТУ продукты, а результаты прикладных исследований патентовать и использовать в дальнейшем для создания в Латвии стартапов.

Советник президента отметил, что содействие развитию науки и высшего образования в Латвии является одним из приоритетов Ринкевича на посту президента, а также одной из основных целей работы созданной им комиссии по национальной конкурентоспособности.

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