Во вторник, 28 ноября, утром в Риге из-за снега затруднены условия движения, в уборке улиц от снега задействована вся доступная техника, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Как сообщили в думе, в Риге утром во вторник начался сильный снегопад и за короткий период времени снежный покров увеличился на 10 сантиметров, а также образовались снежные заносы толщиной до 20 сантиметров, поэтому затруднено движение по улицам и тротуарам. Уже в час ночи начались работы по посыпке улиц, задействована вся доступная техника, а с 4 часов утра началась уборка улиц от снега — задействовано 48 единиц техники и семь бригад, которые выполняют работы вручную там, куда не может попасть техника.

Рижское самоуправление призывает жителей быть особенно осторожными, в пределах возможностей выполнять трудовые обязанности удаленно или вовремя планировать время отъезда и маршрут, считаясь с тем, что в дороге, возможно, придется провести больше времени, чем обычно.

В обслуживании улиц и тротуаров задействованы все муниципальные службы и имеющаяся техника, однако, чтобы облегчить уборку улиц и сократить возможные пробки, Рижская дума призывает жителей максимально пользоваться общественным транспортом, особенно если автомобиль не оборудован зимними шинами.

В этот зимний сезон проезжие части улиц убирают Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs. Работы по уборке выполняют 65 единиц техники, из них 34 — комплексные машины для уборки и посыпки улиц.

Улицы убираются в приоритетном порядке: магистральные улицы, улицы, по которым курсирует общественный транспорт, мосты и путепроводы, уборка велоинфраструктуры. После этого убираются менее важные улицы в микрорайонах. В этом году повышенное внимание также уделяется очистке пешеходных переходов и перекрестков от снега.

В этом зимнем сезоне Рига продолжит начатый в прошлом году переход к механизированной уборке прилегающих к улицам тротуаров. Самоуправление продолжает содержать тротуары в историческом центре Риги и его охраняемой зоне, а также начинает очищать и посыпать муниципальные тротуары рядом с главными и самыми загруженными улицами города.

Этой зимой тротуары, очищенные муниципалитетом, расположены не в одной зоне города, а в разных местах по всей столице.

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