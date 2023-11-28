В середине недели Латвии достигнет новый циклон — на большей части территории страны ожидается длительный снегопад, прогнозируют, как сообщает агентство LETA, синоптики.

В среду, 29 ноября, после обеда Латвию с юго-запада начнет пересекать широкая зона осадков, снегопад будет продолжаться и в четверг. На большей части страны снежный покров станет толще еще на 10-15 сантиметров, чуть меньше осадков будет в юго-западных краях страны.

Ожидается, что в конце недели — уже в первые дни декабря — в Латвии в целом будет выпадать меньше снега, однако предполагается, что с моря придут облака, который вновь принесут обильный снегопад.

В ближайшие сутки ветер будет преимущественно слабым, ожидается облачность — с редкими прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0..-10 градусов, местами на побережье столбик термометра может подниматься и выше нуля. Небо очистится от облаков, а темное время суток температура местами может опускаться ниже -10 градусов, могут образовываться туман и иней.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии во вторник, 28 ноября, толщина снежного покрыва в Алуксне составляла 23 сантиметра, в Рожупе Ливанского края — 22 сантиметра, в Пидруйе Краславского края — 21 сантиметр, в Дагде — 20 сантиметров, в Зосены — 18 сантиметров. На остальных наблюдательных станциях зафиксирована толщина снежного покрова от одного до 16 сантиметров, в Риге — 10 сантиметров.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram