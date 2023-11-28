Несмотря на то, что в Латвии установилась зимняя погода, сажать деревья можно и в таких условиях, заявил агентству LETA член правления Латвийской ассоциации арбористов Гвидо Лейбургс в ответ на опасения рижан в том, что деревья, посаженные в снегу, не приживутся.

По словам Лейбургса, в данный момент нет препятствий для посадки деревьев. Главный вопрос не в температуре или снеге — главное, чтобы можно было обеспечить грунт или почвенный субстрат, которым засыпается ямка для саженца. Рыхлый ли этот субстрат и можно ли его разровнять.

Даже если верхний слой почвы промерз, яму для дерева можно выкопать с помощью техники. Самое главное — это рыхлость почвы, и еще важен полив.

По словам Лейбургса, объективно основная причина, по которой деревья сажают сейчас, состоит в том, что саженцы привезены и их нужно где-то разместить, а практика показывает, что деревья, посаженные в таких погодных условиях при условии, что процесс проведен правильно, остаются жизнеспособными на следующий год.

В этом году на улицах и в парках Риги высажено более 1400 деревьев и более 10 000 кустарников, сообщили в Рижской думе.

В частности, несколько десятков деревьев посажено на Бривибас гатве. Деревья высажены в разных микрорайонах — в Агенскалнсе, Ильгюциемсе, Иманте, Вецмилгрависе и др. Саженцы сосен, лип, ясеней, тисов, сирени, лиственниц, рябины, дубов, кленов, тополей, гинкго и декоративные яблони поставляются из Германии, а сажает их предприятие Labie koki.

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