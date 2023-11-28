С 29 ноября 2023 года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) вводит временный запрет на вещество BOH-2C-B (2-амино-1-(4-бром-2,5-диметокси-фенил-этанол) и продукты, его содержащие. Решение распространяется на физических и юридических лиц, которые производят, приобретают, хранят, транспортируют, передают или распространяют указанные вещества.

Запрет введен сроком на один год.

Упомянутое вещество BOH-2C-B и содержащие его продукты должны быть переданы Государственной полиции в течение трех рабочих дней со дня вступления запрета в силу.

Вещество BOH-2C-B является производным находящегося под международным контролем вещества 2C-B.

2C-B (уличное сленговое название "сибирь") — это синтетический наркотик из семейства фенилэтиламинов, изобретенный в 1974 году. В 80-е годы 2C-B считался популярным средством для повышения либидо, а после 1985 года стал активно использоваться в рекреационных целях, став легальной альтернативой МДМА (экстази). В 1995 году Агентство по борьбе с наркотиками США пришло к выводу, что 2C-B и остальные представители семейства 2C имеют высокий потенциал злоупотребления и классифицировало их как контролируемые вещества.

Как отмечает SPKC, употребление BOH-2C-B и продуктов, его содержащих, может нанести серьезный вред здоровью человека, включая опасность для жизни, а также представляет опасность для общественной безопасности в целом.

За изготовление, хранение, транспортировку или пересылку веществ, на которые наложен временный запрет, или содержащей их продукции полагается уголовная ответственность — лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф и полицейский надзор. С другой стороны, если указанные действия повлекли тяжкие последствия, наказанием является лишение свободы на срок до пяти лет или другие санкции, предусмотренные законом.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram