С понедельника, 27 ноября и до субботы, 2 декабря, в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры введены изменения в расписание движения электричек на ветке Рига-Скулте. Главное изменение: в пути придется проводить больше времени, чем обычно. Так электричка будет добираться из Вецаки в Ригу и обратно более чем за 50 минут, хотя обычно преодолевает этот отрезок за полчаса.

Как сообщает предприятие Pasažieru vilciens, изменения в расписание электричек внесены из-за работ по модернизации железнодорожных путей, проводящихся на отрезке в черте города Риги — между станциями Вецаки и Саркандаугава. Пассажирам, которые пользуются электричками, в том числе, для того, чтобы добраться до места работы или учебы, надо учитывать, что поездка займет больше времени, чем обычно.

Как следует из графика движения, опубликованного на странице Pasažieru vilciens, электричка преодолеет участок Вецаки-Рига только за 52 минуты (обычно — около получаса). Ознакомиться с расписанием можно здесь.

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