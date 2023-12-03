24 ноября Национальная служба здравоохранения объявила процедуру отбора поставщиков услуг мобильной бригады паллиативной помощи по месту жительства пациента. Договоры будут заключаться сроком на пять лет, а услугу планируется ввести с 1 января 2024 года.

27 ноября отборочная комиссия внесла поправки в положение конкурса, уточнив, какие края входят в регионы, численность населения и планируемое количество больных. В связи с этими уточнениями срока подачи заявок продлен и теперь истекает 8 декабря.

Ранее услугу планировалось ввести с октября, а первая процедура отбора поставщиков состоялась летом. В августе в положение конкурса были внесены поправки, и 15 сентября он завершился. Поступило шесть заявок на правый берег реки Даугавы в Риге и Рижском районе, шесть заявок на левобережье Даугавы в Риге и Рижском районе, четыре заявки на Курземский регион, две на Видземе, две на Латгалию и одна на Земгальский регион. В Курземе, Латгалии, на левом берегу Даугавы в Риге и Рижском регионе лучшим было признано предложение SIA Magnum Social & Medical Care.

Однако 19 октября Бюро по надзору за закупками отменило результаты этого конкурса и запретило заключать договоры с выбранными претендентами.

На сегодняшний день паллиативная помощь на дому реализуется в виде пилотных проектов и только в отдельных регионах. Параллельно работают хосписы в больницах, где пациенту оплачиваются только десять дней пребывания.

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