Слияние искусственного интеллекта и цифровой коммуникации все больше увеличивает потенциал введения в заблуждение и снижения устойчивости общества в условиях кризиса, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во вторник, 28 ноября, Ринкевич посетил Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций ("StratCom").

Президент встретился с директором "StratCom" Янисом Сартсом, который рассказал ему о работе и актуальных событиях в повестке дня центра.

Ринкевич выразил благодарность за возможность ознакомления с работой "StratCom", в том числе всем странам-участницам, которые поддерживают центр и делегировали своих экспертов.

"StratCom" был создан в соответствии с ратифицированными Сеймом 19 июля 2014 года меморандумами взаимопонимания о создании, администрировании и деятельности Центра передового опыта Организации Североатлантического договора в области стратегических коммуникаций.

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