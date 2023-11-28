Министры иностранных дел стран Балтии сообщили во вторник в совместном заявлении, что не будут участвовать в предстоящем в конце недели заседании совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье, поскольку там будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, место Лаврова — перед спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ. "В течение последних двух лет мы видели, как член ОБСЕ Россия продолжает осуществлять полномасштабную агрессию и геноцид в Украине и депортировать тысячи детей, — заявил Цахна на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. — Агрессия России против своего независимого и мирного соседа Украины нарушает международное право, а также является атакой на ОБСЕ и ее основополагающие ценности".

Министр иностранных дел Эстонии осудил решение дать возможность министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в заседании совета министров ОБСЕ. "Россия использует эту возможность для распространения своей пропаганды и ослабления единства Запада. Во время встречи ОБСЕ в Скопье российская военная машина убивает невинных украинцев и не моргнув глазом депортирует детей, — заявил Цахкна. — Участие Лаврова принижает отвратительные преступления, которые продолжает совершать Россия. Эстония не может сидеть за столом с агрессором и нести ответственность за последствия, к которым может привести участие Лаврова. Это противоречит нашим основным принципам".

Цахкна подчеркнул, что необходимо безоговорочно остановить агрессию, вывести российские войска с оккупированных территорий, компенсировать разрушения и привлечь преступников к ответственности. Однако нет никаких признаков того, что Россия вообще рассматривает возможность поведения в соответствии с международным правом и принципами ОБСЕ.

"ОБСЕ была создана для построения европейской безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира. Своими беззаконными и жестокими действиями Россия снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в области безопасности. На самом деле Европа сейчас нуждается в защите от России и против России, — подчеркнул Цахкна. — Эстония готова продолжать сотрудничество, чтобы сохранить основные ценности ОБСЕ и противостоять российской агрессии".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram