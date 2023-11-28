Приезд лидера Демократического движения Беларуси Светланы Тихановской в Ригу - намного больше, чем символический визит, заявил в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 политолог Оярс Скудра.

По словам эксперта, демократические силы Беларуси нуждаются в поддержке, и Латвия может и должна ее оказать. Главным вопросом для оказавшихся в изгнании 170 тысяч граждан Беларуси является "паспортный вопрос". У многих начинает истекать срок годности паспорта. Но получить новый в посольствах за границей невозможно. Для этого необходимо вернуться в Минск.

"Режим сделал все, чтобы эти люди вернулись назад. Особенно специалисты информационных технологий", считает Скудра.

По словам политолога, Латвия должна последовать примеру Польши, где начали выдавать живущим на её территории гражданам Беларуси временное удостоверение личности.

"Другие страны ЕС ничего подобного пока не сделали. Но это очень важный аспект", — подчеркивает политолог, указывая на запланированную сегодня, 28 ноября, встречу С. Тихановской с госсекретарём МВД Латвии. Именно это ведомство занимается вопросами миграции и выдачи документов.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram