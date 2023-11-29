Во вторник министры обороны государств-участников Объединенного экспедиционного корпуса приняли решение, что в начале декабря страны-участницы направят часть своих военных кораблей и самолетов в Балтийское и Северное моря и проливы Дании для защиты подводной инфраструктуры и усиления сдерживания в Северной Европе.

Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Великобритания внесут свой вклад в безопасность в регионе Балтийского моря, используя различные силы и средства, включая патрульные корабли, фрегаты, морские патрульные самолеты, вертолеты, минные тральщики. Британский фрегат "HMS Richmond" обеспечит силовую защиту эстонских и финских кораблей.

Объединенный экспедиционный корпус поддерживают государства-члены и НАТО в их усилиях по защите критически важной инфраструктуры.

Объединенный экспедиционный корпус — это коалиция под руководством Великобритании, в которую также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.

Основными направлениями деятельности коалиции являются регион Балтийского моря, Крайний Север и Североатлантический регион. Активизируя Объединенный экспедиционный корпус, Великобритания предоставит необходимые командные и силовые элементы, которые будут дополнены возможностями государств-членов.

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