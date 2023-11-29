В среду, 29 ноября, Новая Консервативная партия, которая под вывеской "Консервативные" не смогла преодолеть 5%-й барьер на выборах в 14-й Сейм, представит свой список кандидатов в депутаты Европарламента. Как следует из партийного релиза, тройка лидеров списка — бывший министр сообщения Талис Линкайтс, поэтесса, активист и автор кампании Atkrievisko Latviju ("Дерусифицируй Латвию") Лиана Ланга и бывший министр благосостояния Гатис Эглитис.

"Совершенно неприемлемо, что латвийские депутаты находятся в Брюсселе уже двадцать лет, но их работа не принесла стране высоких экономических достижений и существенного улучшения уровня жизни населения. В Латвии по-прежнему огромное неравенство, мы по-прежнему находимся в самом низу среди стран-членов ЕС, хотя обещано многое", — считает Талис Линкайтс.

В свою очередь, Лиана Ланга заявила, что "Европе пора обратить свой взор в сторону здравого смысла и начать оценивать ошибки, допущенные в миграционной политике, вызвавшие кризис во многих странах ЕС, а также идеи современного либерализма, которые коренятся в иллюзиях о природе человека и общества. По моему мнению, пришло также время дать оценку преступлениям коммунизма и тоталитаризма СССР в международном трибунале".

Новая Консервативная партия выдвигает перед собой следующие приоритеты:

Национальные интересы превыше всего: Латвия не должна слепо полагаться на решения Брюсселя, она должна уметь защищать свои национальные интересы в разы эффективнее. Сокращение бюрократии. Горы правил, директив и положений, которые поддерживают огромный бюрократический аппарат в Латвии, не должны быть нашей повседневностью Изменение миграционной политики: нет массовой иммиграции, нет квотам на беженцев. Граница Латвии должна была стать стеной. Прорехи на границе Евросоюза со страной-агрессором не допускаются: дополнительные европейские деньги для более быстрого строительства границы. Защита латышского языка: В Латвии необходимо говорить на латышском языке. Защита латышского языка как единственного государственного языка и укрепление его места в европейском культурном пространстве. Люстрация в государственном управлении и на высших должностях по примеру Эстонии и Литвы. Легкое предпринимательство: упрощение предпринимательской деятельности и налоги, которые можно уплатить. В течение 5 лет Латвия должна достичь как среднего уровня платежей за территорию ЕС за гектар, так и большей поддержки ЕС для малых, ориентированных на образ жизни и биокомпаний.



Выборы в Европарламент состоятся 8 июня 2024 года.

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