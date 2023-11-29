Дикие животные попадают на Кекавсую объездную дорогу через оставленный в заборе проем и не могут вернуться обратно в лес, попадая под колеса автомобилей. Об этом сообщает LSM со ссылкой на Латвийское телевидение.

По сообщениям сразу нескольких жителей, на недавно открытой магистрали были сбиты олени, которые оказались в ловушке между шоссе и забором. О недопустимой ситуации осведомлен и приют для животных Ulubele — там отмечают, что угроза для жизни есть не только для животных, но и автомобилистов и пассажиров.

Как сообщает LTV, при проектировании объездной дороги не бралась во внимание информация о путях миграции лесных зверей. Представитель компании-застройщика Kekava ABT Юрис Фридманис признал, что проблема существует и что к ней сейчас привлечено большое внимание.

"Проблемы в двух местах. Это конец Бауски, где начинается объездная дорога, в районе Virši. Там животное теоретически может перейти через канаву мимо забора и оказаться на проезжей части. И второе потенциально опасное место — трасса A5, Рижская окружная дорога", — рассказал Фридман.

Ситуацию обещают разрешить уже в этом году.

Как сообщает телеканал, менее чем за полтора месяца на Кекавской объездной дороге были сбиты пять косуль, две лисы, одна собака и еще одно неустановленное животное, от которого осталась лишь небольшая часть шерсти.

Кекавская объездная дорога была открыта 13 октября этого года.

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