Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") и президент Латвии Эдгар Ринкевич дали оценку решению Конституционного суда разрешить Юрмальской думе ввести круглогодичную плату в размере 3 евро за въезд на территорию города.

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что политикам не следует комментировать решение Конституционного суда, который опирается в своих вердиктах на юридическую аргументацию. И нужно полагаться на профессионализм Конституционного суда, который считает, что у самоуправлений есть легитимное право устанавливать такую плату.

В то же время Силиня признала, что понимает — решение о введении платы за въезд в Юрмалу может вызвать эмоционально негативную реакцию, и политикам города-курорта стоит это оценить. "Те времена, когда мы рассматривали Юрмалу как место для иностранных гостей и концертов, прошли. Поэтому, возможно, местным политикам стоит задуматься о том, что в Юрмалу приезжают гостить и постоянные жители Латвии.

"Мне тоже, когда поеду в гости к президенту, если он меня пригласит, придется платить", — с улыбкой отметила Силиня.

"Как практикующий юрмальчанин, я воздержусь от комментария решения Юрмальской думы, мне там жить еще…", — парировал президент Эдгар Ринкевич: "Как президент страны, я не комментирую решение суда, его надо уважать". В случае, если иные самоуправления Латвии захотят ввести такую плату, то, по словам президентом, такое решение должно будет получить оценку ответственного министерства, общества в целом, и "возможно, в случае, если в этом будет нееобходимость, и снова суда".

"Это был, возможно, самый трудный вопрос во всей этой пресс-конференции, поскольку он затрагивает меня и как президента и как практикуюющего юрмальчанина", — иронично признал Ринкевич, отметив, что теперь ему нужно решать этот конфликт интересов в своей голове.

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