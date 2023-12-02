В пяти латвийских вузах студенты осваивают полностью дигитализированный курс гражданской обороны, пишет портал LSM.lv. Они изучают предмет, просматривая видео, картинки и даже играя в компьютерные игры, а для помощи разработан виртуальный ассистент.

В настоящее время курс изучается в тестовом режиме в Латвийском университете (ЛУ), Латвийском университете бионаук и технологий, Видземской высшей школе, университете RISEBA и Институте транспорта и связи (TSI).

Он пока работает по гибридной модели — лекции проводятся очно, а тесты, учебные материалы и контрольные — в цифровом формате.

"Наши преподаватели отобрали лучший контент, лучшие видео, которые можно показывать студентам в разных ситуациях и использовать в учебе. С другой стороны, мы создали виртуального помощника Дигниса, который помогает именно в этом курсе по гражданской обороне и на основе больших языковых моделей способен ответить на любые вопросы", — рассказала Сигне Балиня, директор центра инноваций ЛУ LUMIC.

Курс осваивается в том числе и через игру Minecraft. В одной ситуации студенты разыгрывают гражданскую катастрофу, а в другой — борются с ней. Учебный процесс для преподавателей упрощен при помощи автоматического переводчика.

В декабре студенты и преподаватели должны будут дать оценку курсу и подать предложения по его улучшению.

"Я думаю, что надо стараться как можно более открыто смотреть на эти технологии, не пытаться сопротивляться, не пытаться высматривать или подчеркивать те риски, которые, несомненно, существуют, но скорее искать пути интеграции этих технологий, как лучше использовать их в процессе обучения", — сказал Каспарс Каулиньш, директор по развитию бизнеса SIA Tilde.

Цель проекта — сделать обучение в латвийских университетах более современным, развивая их дигитальные возможности. Стоимость проекта — 2 млн евро, он реализован при поддержке Европейского социального фонда.

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