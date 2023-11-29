Государственная полиция призывает жителей представить записи видеонаблюдения, сделанные в районе Резекне в день убийства предпринимателя Андриса Любки. Правоохранительные органы также просят отозваться свидетелей произошедшего преступления.

"В рамках расследования особо тяжкого преступления Госполиция призывает отозваться очевидцев, которые 17 ноября этого года в период с 13.55 до 15.10 находились в районах Берзгалес, Ланджи, Бижи, Сарканю, Зелтиню Резекненского края и в их окрестностях, передвигались на автомобилях или пешком, а также имели в своем распоряжении видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных на стационарных объектах или видеорегистраторах транспортных средств", — говорится в сообщении полиции.

Временной интервал, указанный полицией, совпадает с периодом, в который разыскивался подозреваемый в совершении убийства Игорь Хайт. Как сообщало Латвийское телевидение, полиции пока не удалось найти орудие убийства.

Как сообщалось, днем 17 ноября у входа в резекненский магазин K Senukai был застрелен владелец деревообрабатывающего предприятия Lūsēni, депутат Лудзенской краевой думы Андрис Любка (был избран в думу по списку СЗК). Подозреваемый в убийстве Игорь Хайт был задержан чем же вечером.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram