Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал итоги исследования "Радар сплоченности общества 2023", в котором говорится, что чаще всего недовольство государством, обиду на государство испытывают жители с низкими доходами и русскоязычные латвийцы.

В исследовании говорится о том, что 18% опрошенных считают допустимым уклоняться от уплаты налогов, только 56% респондентов считают, что важно участвовать в выборах. Еще 26% участников опроса чувствуют обиду на государство — среди таких респондентов много русскоязычных жителей страны и жителей с низкими доходами.

"Да, у нас есть очень большой разрыв между людьми с различными доходами", — признал президент. Преодолеть этот разрыв, по словам Ринкевича, можно только целенаправленной и методичной работой, соответствующим образом формируя налоговую политику и создавая предусловия для того, чтобы люди могли получать больший доход. Вряд этого можно добиться, только раздавая социальные пособия нуждающимся, нужно стимулировать экономическую активность, дал понять Ринкевич.

"Мы очень хорошо знаем, какая у нас ситуация, особенно после 24 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, с теми, кто полностью находился под влиянием российской пропаганды, и сейчас или растеряны или все еще находятся под ее влиянием", — сказал президент: "И здесь, конечно, тоже нужна большая работа. Но этого не удастся добиться ни законом, ни декретом, ни двумя-тремя хорошими речами. Это наша общая работа. В то же время есть исследования, социальные сети и возможности встречаться с людьми, что я делаю. Я встречался с людьми в краях, в том числе, в Латгале. Я был в школах нацменьшинств. Ну, я склоняюсь больше к оптимизму, что дела медленно, но меняются. Этому должно способствовать активное участие президента, Сейма, правительства, негосударственных организаций, гражданского общества и активистов".

Эдгар Ринкевич, признавшийся сразу, что еще не изучал углубленно исследование "Радар сплоченности общества 2023", обещал это сделать, и тогда ответить на вопросы о результатах опроса подробнее.

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") также признала, что социальное неравенство может раскалывать общество, а потому правительство будет уделять больше внимания социальной сфере. Премьер напомнила о том, что правительство нашло решение, как в ближайшие годы избежать стремительного роста платежей для жителей за услуги распределения электроэнергии Sadales tīkls. Также она упомянула о том, что в рамках подготовки госбюджета-2024 были приняты решения, улучшающие положение социально-незащищенных групп в обществе — в том числе, все пенсионеры теперь будут получать доплаты за трудовой стаж, накопленный до 1995 года.

Также премьер акцентировала необходимость оказания поддержки предпринимательства, особенно малый бизнес, снижения бюрократической нагрузки.

Эвика Силиня напомнила, что с сентября 2025 года все дети в Латвии будут учиться на латышском языке, акцентировала необходимость заботиться о проживающих в Латвии украинцах — чтобы они могли интегрироваться. Латышский язык, по мнению премьера, должен стать объединяющим аспектом.

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