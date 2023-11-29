В среду, 29 ноября, Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) отклонила предложение депутата Сейма от оппозиционного Национального объединения Александра Кирштейнса ввести "военный налог" для предприятий, которые ведут торговлю с Россией, сообщает агентство LETA.

Другой политик от Нацобъединения Имантс Парадниекс заявил на заседании комиссии, что международные санкции не всеобъемлющие, поэтому соответствующим компаниям не запрещено торговать с Россией. Поэтому решением было бы введение налога на этих спонсоров войны России против Украины.

Депутат Марис Кучинскис (оппозиционный "Объединенный список") призвал коалицию не откладывать в долгий ящик

предложение Кирштейнса и попытаться поддержать его.

На заседании комиссии прозвучало, что Министерство финансов, за которое отвечает премьерское "Новое Единство", поддерживает этические доводы депутатов, но указывает на ряд проблем с внедрением конкретных предложений, поправки нужно доработать. Минфин подчеркнул, что у потребителей есть выбор — они могут не покупать продукцию, импортируемую из России.

Глава Бюджетной комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство") пояснил: для того, чтобы такой налог был эффективным, он должен быть установлен на международном уровне. В качестве примера политик привел тот факт, что в Финляндии, несмотря на закрытие нескольких пунктов пересечения границы, бизнесмены продолжают торговать с Россией. Если Латвия введет предложенный Кирштейнсом налог, это не помешает предпринимателям нашей страны перерегистрироваться в Финляндии, чтобы продолжить торговлю с Россией, считает Рейрс.

Предложение Кирштейнс внести поправки в Закон "О подоходном налоге с предприятий" предусматривает введение налоговой надбавки или "военного налога" для компаний, экспортирующих товары в Россию и импортирующих товары из России, а также для компаний, продающих товары на территории Латвии, которые произведены теми, кто включен в список спосоров войны, которую Россия ведет в Украине.

Предполагалось, что "военная надбавка" — это применение дополнительной ставки в 10% к общемц обороту товаров, экспортируемых или реализуемых предприятием.

По мнению Кирштейнса, поскольку война России в Украине продолжаетсчя, экономика Латвии и всего ЕС ощущает тяжелые последствия, и каждый это чувствует это лично, ведь наблюдается значительный рост цен на топливо, энергию и продукты питания.

"Удивительно большое количество наиболее влиятельных западных, а также китайских компаний по-прежнему активно работают и зарабатывают деньги на рынке страны-агрессора, одновременно получая доходы в других странах. Эта ситуация обеспечивыет такие компании значительными преимуществами и большими возможностями получения прибыли", — считает Кирштейнс.

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