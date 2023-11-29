Латвия не планирует полностью закрывать границы с Россией и Беларусью, сообщил агентству LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В ответ на попытки Москвы использовать нелегальных иммигрантов в качестве инструмента гибридной войны Финляндия во вторник объявила, что последний пограничный пункт на границе с Россией также будет закрыт и откроется не раньше 13 декабря.

Козловскис подчеркнул, что Финляндия закроет последний пограничный пункт временно. Латвийские органы внутренних дел внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации с потоками нелегальной иммиграции.

Министр не стал отрицать, что попытки нелегального въезда в Латвию из Беларуси в последнее время сократились, и, например, во вторник не было ни одного такого случая. Хотя может показаться, что этому способствовала зима, министр напомнил, что в Финляндии погодные условия гораздо суровее, но это не помешало иммигрантам скапливаться на ее границе.

Если ситуация радикально изменится и будет угрожать национальной безопасности, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу. "В настоящее время я настроен осторожно оптимистично, но не надо думать, что что-то закончилось, - подчеркнул министр.

В связи с давлением нелегальной иммиграции со стороны Беларуси правительство Латвии приняло решение приостановить работу пограничного перехода Силене в середине сентября.

С 16 октября вступило в силу решение правительства Латвии о приостановке работы пунктов пропуска Педедзе и Виентули на латвийско-российской границе.

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