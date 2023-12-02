Чтобы ограничить пребывание бездомных в общественных туалетах Риги и предотвратить порчу инвентаря, этой зимой самоуправление оборудует несколько туалетов POS-терминалами и установит плату за пользование, сообщает Рижская дума.

В настоящее время пользоваться туалетами иногда бывает сложно из-за вандализма и краж инвентаря, связанных с этим частых ремонтов, а также из-за грязи, так как в туалетах находятся бездомные. Для решения этой проблемы в ближайшие несколько недель в 17 туалетах, где нет дежурных уборщиков, будут установлены POS-терминалы. Платить за использование туалета можно будет только картой.

POS-терминалами планируется оборудовать туалеты в парке Алдара, на улице 13 января возле улицы Вальню, на площади у театра Дайлес, в парке Эспланады, на улице Яня Асара в Гризинькалнсе, на площади Екаба, в саду Кобе, два туалета в парке Кронвалда — со стороны бульвара Кронвальла и со стороны улицы Элизабетес, два туалета в Межапарке — на Аллее отдыха у детской площадки и на проспекте Остас, в парке Нордекю, на улице Радио, на улице Яуниела возле Ратуши, в сквере улиц Тургенева и Гоголя возле Академии наук, в Верманском саду и в парке Зиедоньдарзс.

Плата за посещение этих туалетов составит 50 центов. Такая цена выбрана с учетом стоимости частных туалетов в Риге и соседних странах.

Как и прежде, много туалетов в Риге продолжат работать бесплатно, в том числе туалеты с дежурным уборщиком на улице Эмбутес в Дзегужкалнсе, улице Эрнестинес в саду Яунатнес, улице Валдемара возле Латвийского национального художественного музея, улице Маскавас возле квартала Спикеру, проспекте Кокнесес в Межапарке, в парке Миера, на улице Пернавас в Гризинькалнсе и на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица возле Бастионной горки. Туалет с дежурным уборщиком есть и в Вецаки, но он работает только в летний сезон до конца сентября и стоит 28 центов.

Были ли раньше в Риге платные туалеты?



Более десяти лет назад в Риге было построено 13 новых общественных туалетов, и все они были платными. Вход в туалеты был за наличные — 20 сантимов, которые нужно было поместить в специальный автомат.

Платные туалеты пришлось ликвидировать в 2014 году, потому что из автоматов крали монеты и ломали их. После этого муниципальные туалеты в Риге стали бесплатными. Туалет в Вецаки в настоящее время является единственным платным муниципальным туалетом в Риге.

Как часто убирают туалеты?



В тех общественных туалетах, где нет дежурных уборщиков, уборка происходит трижды в день. В дни государственных праздников, когда поток людей увеличивается, некоторые туалеты убираются в непрерывном режиме.

В летний сезон в столице бесплатно будут работать 40 биотуалетов, а также несколько сезонных туалетов контейнерного типа с дежурными уборщиками. Один такой туалет есть сейчас в парке Узварас, а со временем там построят постоянный туалет.

Места расположения и время работы рижских общественных туалетов можно поcмотреть — здесь.

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