Обеспокоенность овцеводов нападениями хищников, в основном волков, на стада растет. Ущерб очень значителен еще и потому, что в Латвии, в отличие от Эстонии и Литвы, не выплачиваются компенсации за загрызенных серыми бестиями овец, так как это не предусмотрено законами. В год потребовалось бы около 200 000 евро, чтобы покрыть убытки, сообщает газета Diena.

Ответственные министерства до сих пор так и не договорились, из чьего кармана — ведомства земледелия или охраны окружающей среды — можно было бы выплачивать субсидии. Отрасль призывает не тянуть время и к началу пастбищного сезона найти решения проблемы. Овцеводство не является высокоприбыльным бизнесом: спрос на мясо и шерсть на рынке мал, а вложения требуются значительные.

По этим причинам овцеводством занимается ограниченное количество хозяйств, в Латвийской ассоциации овчаров 174 члена, и это число не меняется уже несколько лет. Ежегодно волки нападают на значительное поголовье домашнего скота, в прошлом году была информация о 500 загрызенных овцах и ягнятах. Однако обо всех случаях не сообщается, поэтому вполне возможно, что статистика не показывает полной картины.

Владельцам овец не хватает сил, чтобы бороться с учащающимися нападениями волков, поэтому многие из них в итоге ликвидируют стадо. Превентивные меры дорогие, господдержка на них недостаточна. При этом и они полностью не защищают от хищников. Забор, возведенный для ограничения передвижения овец, волка не остановит, а высокий забор обходится дорого (для территории площадью 1000 м ² сумма может составить от 750 до 5000 евро), да и это не панацея.

Условия для получения господдержки невыгодны, так как покрывают только 40-50% вложений, страхование тоже дорогое и к тому же не предусматривает страхования скота, так обрисовал ситуацию на заседании парламентской подкомиссии по окружающей среде, климату и энергетике глава Ассоциации овцеводов Дмитрий Бортников.

Он подчеркнул, что строительством забора расходы не заканчиваются: его нужно содержать в порядке и регулярно проверять, так как через его переплет пробираются кабаны и зимой перепрыгивают олени.

Правда, есть и другие решения — отпугивающие устройства и пастушьи собаки. Для противостояния стае волков одной собаки недостаточно, нужно несколько соответствующим образом подготовленных охранников, а на такое обучение уходит около двух лет.

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