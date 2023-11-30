Финансирование медицины в Латвии вернулось к уровню 2008 года, сказала в эфире программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 глава Общества врачей Латвии Илзе Айзсилниеце.

Она напомнила, что в связи с экономическим кризисом 2009 года бюджет здравоохранения был сокращен.

"Все это время система работала на энтузиазме. Остались те, кто хотели работать и продолжать работать в медицине всю свою жизнь. Ситуация довольно серьезная. Если мы не изменим отношение к медицине и не повысим зарплаты, то ничего к лучшему не изменится. Но мы надеемся, что осознание роли здравоохранения меняется. Как сказал президент – медицина основа. Меняется и политическое отношение к нашей сфере", — отмечает семейный врач.

На этом фоне Айзсилниеце положительно оценила проект госбюджета-2024 для медицины.

"Конечно, могло быть больше. Но это [увеличение] – значительно. Мы надеемся, что будут деньги в основном бюджете, чтобы не пришлось потом бегать и упрашивать", — говорит врач.

С компенсируемыми лекарства, отмечает глава Общества врачей, та же ситуация – и здесь мы возвращаемся к ситуации 2008 года.

"Но этот откат, можно сказать, будет со знаком плюс", — заключила Айзсилниеце.

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