В Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) за девять месяцев этого года обратились 182 подростка, страдающих анорексией, и число таких подростков в последние годы растет, сообщили в больнице.

В 2021 году в BKUS было диагностировано 104 расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия, компульсивное переедание и избирательное питание), в том числе анорексия у 75 пациентов. С другой стороны, за девять месяцев этого года число новых случаев только анорексии составило 182. Из этих 182 детей в возрасте от 11 до 18 лет, впервые обратившихся к специалистам, 16 уже были катастрофически истощены. Им требовалось лечение в отделении, а затем в дневном стационаре программы по расстройствам пищевого поведения.

Как подчеркнула детский психиатр и психотерапевт, руководитель программы по расстройствам пищевого поведения Илзе Межраупе, если у ребенка развилась анорексия, отнестись к этому нужно очень серьезно. В основном ею болеют девочки-подростки, недовольные своей внешностью. Во всем мире высокие показатели смертности из-за анорексии, поскольку по мере прогрессирования заболевания организму начинает не хватать необходимых для поддержания жизни веществ.

"Анорексия не всегда замечается вовремя, но если родители подозревают это заболевание, им следует немедленно обращаться за помощью и рассчитывать на то, что процесс выздоровления будет долгим. Подростков с анорексией в BKUS доставляет и Служба неотложной помощи, поскольку состояние здоровья детей может стать уже угрожающим", — сказала она.

Для больных анорексией характерны перфекционизм, низкая самооценка, измененная оценка своего тела, склонность к строгому контролю над собой. Быстрый рост числа случаев анорексии во многом связан с антиковидными ограничениями, однако тревожно то, что ограничения закончились, а число пациентов с расстройствами пищевого поведения продолжает расти.

Как показало недавно проведенное в BKUS исследование пациентов с анорексией, 69% больных посещали спортивные или другие занятия, которые во время пандемии были запрещены. Отсутствие социализации создавало дополнительные трудности для подростков, и все больше детей нуждаются в помощи из-за психических расстройств.

Чтобы оказать необходимую помощь детям и молодым людям с психическими расстройствами, в середине декабря в BKUS откроется Центр психического здоровья детей и молодежи. Лучше всего ребенку, страдающему анорексией, поможет многопрофильная команда, в которую входят детский психиатр, психолог, нутрициолог, физиотерапевт и др. В Детской больнице количество назначенных психиатром консультаций с нутрициологами увеличилось в прошлом году на 81%, и одно это уже показывает, насколько больше стало детей с расстройствами пищевого поведения, говорит Межраупе.

Об анорексии свидетельствует снижение веса более чем на 3 кг в месяц. Иногда родители замечают, что ребенок отказывается от еды или ест очень мало, не пьет воду или, наоборот, очень много пьет, но не обращают на это внимания, думая, что все в порядке, ребенок решил вести здоровый образ жизни и сам знает, как ему лучше.

В BKUS работает консультативный телефон по нарушениям пищевого поведения 25680022. Также материалы об анорексии можно найти на сайте больницы veselapasaule.lv.

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