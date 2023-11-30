23 января в Латвии состоится первая лотерея по призыву в армию. Кого и как будут отбирать - об этом программе “Домская площадь” на Латвийском Радио 4 рассказал председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонс Бергманис.

19 апреля 2023 года в Латвии вступил в силу закон “О государственной службе защиты”, согласно которому обязательной службе в армии подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы - 11 месяцев. Таким образом, Латвия восстановила срочную воинскую службу, которая была отменена в 2004-м году перед вступлением в НАТО.

Если для двух первых призывов хватило добровольцев, то в третьем призыве (служба начнется следующим летом) их оказалось недостаточно.

Заявление на третий призыв подали чуть более 250 человек, а всего требуется 480.

Поэтому, чтобы набрать необходимое количество призывников, будет проведен случайный отбор по принципу лотереи.

“Это система, выработанная инфотехнологиями, Я ее не видел, но надеюсь, что там все будет хорошо, - рассказал г-н Бергманис. - В различных муниципалитетах может быть разное количество людей призывного возраста. Но минимальное количество - 1 человек, такое может быть в каких-нибудь маленьких муниципалитетах, например, в Ливанах, Вараклянах или Саулкрастах".

Чтобы обеспечить справедливость проведения жеребьевки, Министерство обороны собирается привлечь неправительственные организации и омбудсмена, кроме того, оно консультируется с Latvijas Loto.

Повестки будут отправляться по задекламированному адресу. Если человек говорит о том, что повестку не получил (мотивируя это тем, что он живет по другому адресу или вообще за границей), то это не освобождает его от ответственности. Ожидается, что в таком порядке будет призвано не менее 600-700 молодых людей.

Эта цифра “с запасом”, учитывая, что около 30 % из них будут отбракованы по состоянию здоровья.

“Да, состояние здоровья призывников плачевное, - говорит г-н Бергманис. - Отбраковка составляет 30%. Существующая концепция безопасности предусматривает увеличение армии до 4000 в 2028-м году. И я не знаю, насколько это осуществимо, учитывая состояние здоровья молодых людей и нашу демографическую ситуацию: в прошлом году в Латвии родилось менее 16 тысяч детей, из которых половина - девочки”.

После жеребьевки отобранному молодому человеку будет отправлена повестка на медицинское обследование. Если он пройдет его удачно, то ему будет прислана окончательная повестка - это произойдет, согласно закону, за три месяца до призыва.

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