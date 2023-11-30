В четверг, 30 ноября, Сейм принял к рассмотрению поправки к Закону "О государственной тайне" и Закону "О самоуправлениях", предусматривающие, что к председателям городских и краевых дум, а также к исполнительным директорам выдвигается обязательное требование- получать доступ к гостайне, без которого они фактически не смогут полноценно исполнять свои обязанности. Автор законодательной инициативы — президент Латвии Эдгар Ринкевич.

За принятие законопроектов к рассмотрению проголосовали 80 депутатов Сейма, воздержались только 7 депутатов от оппозиционной "Латвии на первом месте".

Законопроекты предусматривают, что требование получать от спецслужб допуски к гостайне будут распространяться на тех мэров, вице-мэров, которые будут избраны депутатами городских и краевых дум на очередных выборах в самоуправления, которые состоятся в июне 2025 года. В случае, если до этого срока дума самоуправления будет распущена и состоятся внеочередные выборы, то требование распространится на мэра и вице-мэра, которые будут избраны после досрочных выборов.

Исполнительным директорам (это назначаемая должность, они не являются депутатами) допуск нужно будет получить до конца 2024 года. Следует отметить, что в последние несколько лет роль исполнительных директоров возросла: именно они согласно Закону "О самоуправлениях" являются держателями частей капитала в муниципальных предприятиях, в том числе, тех, которые предоставляет жителям различные коммунальные услуги.

Шлесерс нашел аналогии с путинской Россией

"Я знаю, что у президента хорошее намерение — повысить безопасность в самоуправлениях. Но партия "Латвия на первом месте" это не поддержит, поскольку мы все же видим проблему с сутью этого предложения. Если в каком-то самоуправлении есть проблемы, то надо решать эти проблемы, связанные с конкретным человеком, индивидуально. Если кто-то сегодня нарушит закон, то такой человек может быть наказан соответствующим образом, исходя из норм Уголовного закона. Но передавать, к примеру, службам безопасности полномочия решать, кому давать допуск, приведет нас к достаточно сложной ситуации", — заявил с трибуны лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс: "Потому что очень часто те люди, которые становятся мэрами того или иного самоуправления, очень популярны в общества и они побеждают на выборах, исходя из полученных ими голосов, а тауже тех плюсов, которые им ставят избиратели".

"И что тогда произойдет? Ну, допустим, у нас проводятся эти выборы, и затем большинство депутатов самоуправления избирают конкретного человека мэром города, но ему тогда придется ждать, скажем, девять месяцев. Так было — с получением допуска от Бюро по защите Сатверсме (SAB). Вопрос в том, насколько полноценно сможет работать конкретное самоуправление?", — вопрошал Шлесерс. И сам отвечал на свой вопрос: проблемы возникнут, поскольку допуск к гостайне не выдадут в течение недели, и это обязательно негативно скажется на работе конкретного самоуправления.

Оппозиционный политик обрисовал и дальнейший сценарий развития событий: "И, скажем, девять месяцев спустя избранный мэр города не получает пропуска. Что будет дальше? Как уже сказал президент, в соответствии с законом можно оспорить такое решение в суде. То есть, конкретное решение оспаривается, идет судебное разбирательство, которое тянется несколько лет, и в конце концов суд приходит к выводу, что тем не менее… человека необоснованно лишили допуска. И что происходит? Что происходит с самоуправлением? Насколько хорошо самоуправление все это время? И поэтому мое мнение таково: если у силовиков — SAB, KNAB, прокуратуры или Службы безопасности — есть явные возражения против конкретного человека, то действовать надо сегодня, а не тогда, когда он выиграет выборы и когда его изберут мэром".

Шлесерс продолжил речь проведением аналогий с путинской Россией: "Посмотрите, что происходит в России: когда-то там можно было выбирать губернаторов на прямых выборах. Все губернаторы теперь назначаются президентом страны Путиным. Ну так и мы придем к ситуации, что в конце-концов зададимся вопросом: зачем нам выборы? Давайте попросим спецслужбы назначить какого-то генерала мэром".

"Если речь идет о приграничных самоуправлениях — Резекне, Даугавпилсе — ну тогда нужно сказать, что это та территория, которую нужно защищать, но не мэр уже будет тем, кто думает обороне, не мэр уже будет тем, кто пытается каким-то образом контролировать Латвийскую армию и так далее. Они могут поддерживать процесс", — сказал Шлесерс.

Ситуация на местах

Необходимо отметить, что в политических кулуарах неофициально поговаривают о том, что сам Айнар Шлесерс может в 2025 году стартовать на выборах в Рижскую думу, претендуя на роль мэра столицы.

В Резекне сложилась патовая ситуация: министр защиты окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") отстранила от должности мэра города Александра Барташевича (Kopā Latvijai, ранее — "Согласие"). В ответ депутаты правящей коалиции Резекненской думы трижды подряд сорвали кворум — и над самоуправлением нависла угроза роспуска и проведения досрочных выборов. В случае, если президентские законопроекты будут утверждены Сеймом, а нынешняя дума распущена, тотот мэр, который будет избран по итогам внеочередных выборов, уже должен будет получать допуск к гостайне.

В ноябре стало известно, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Служба государственных доходов (VID) дадут оценку публикации Re:Baltica о том, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (ранее "Согласие") якобы живет не по средствам.

Аргументы президента Ринкевича

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал расширенный комментарий в связи с законодательной инициативой. Глава государства подчеркнул, что "способность гражданского сектора предоставлять критически важные услуги населению и гражданскую поддержку военных операций является одним из основных требований НАТО". И здесь, по мнению президента, большая роль отводится самоуправлениям, которые, в том числе, должны выделять финансирование на нужды гражданской обороны, утверждать плаа гражданской обороны на соответствующей территории, устав и состав комиссии гражданской обороны на своей территории, обеспечивать организацию учений по гражданской обороне.

Ринкевич указал на то, что как следует из уроков, вынесенных из полномасштабного вторжения России в Украину, объекты гражданской критической инфраструктуры были и есть среди первоочередных целей нападения.

"Россия уже давно собирала разведданные об управлении административными территориями и субъектами, вовлеченными в гражданскую оборону. Информация, предоставленная учреждениями госбезопасности Латвии, также указывает на то, что критическая гражданская инфраструктура нашей страны, гражданско-военное сотрудничество и субъекты, занимающиеся гражданской обороной, есть среди целей российских спецслужб, информация собирается уже давно. Поэтому такая информация, особенно касающаяся механизмов координации и планов действий в случае мира и войны в нынешних геополитических условиях, оценивается как особо защищенная", — написал президент.

"В нынешних геополитических условиях, когда Россия продолжает полномасштабное военное наступление против Украины, немыслимо, чтобы руководство самоуправлений может не соответствовать установленным в законе требованиям на получение доступа к объектам государственной тайны и быть неспособным работать с защищенной информацией", — отметил Ринкевич: "Наконец нет обоснованных опасений, что выдача допуска к государственной тайне является субъективным процессом, причины отказа разъясняются самому лицу, решения учреждений госбезопасности могут быть оспорены в Генеральной прокуратуре и суде, что обеспечивает необходимую объективность и взвешенность в этом вопросе".

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