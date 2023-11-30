Конституционный суд признал соответствующей Конституции законодательную норму о лишении гражданства в тех случаях, когда при получении человек действовал нечестно.

Дело в Конституционном суде было начато по запросу Верховного суда, которому поступила кассационная жалоба от физического лица, которого Управление по делам гражданства и миграции лишило гражданство, полученное до 1 октября 2013 года. Причиной были указанные недостоверные сведения или утаенная информация, которая может касаться условий получения гражданства.

Верховный суд просил проверить седьмой пункт Закона о гражданстве на соответствии первому предложению 91-й статьи Конституции. Согласно Закону о гражданстве, можно лишить гражданства Латвии, если для его получения были указаны неверные сведения или были утаены факты, касающиеся условий получения гражданства — но только если прошло не больше 10 лет с момента получения гражданства. При этом седьмой пункт этого закона гласит, что для тех, кто получил гражданство до 1 октября 2013 года, десятилетний период начинается с 1 октября 2013 года. Первое предложение 91-й статьи Конституции провозглашает равенство всех людей в Латвии перед законом и перед судом.

Конституционный суд подчеркнул, что гражданство Латвии — это тесная правовая связь с государством, которую должна характеризовать лояльность и обоюдные права и обязанности гражданина и государства. Это означает в том числе и то, что до получения гражданства человек обязан предоставить всю информацию, которая необходима для такого решения. Человек не может не знать, что действует противозаконно, утаивая информацию.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram