Латвийская гражданская инициатива «Румбула — 82. Мы помним. Мы скорбим» организовала траурное мероприятие у Памятника Свободы в пямять о 82-й годовщины самого массового убийства евреев в Латвии. Рижане принесли к памятнику зажженные свечи. Их можно было принести до 22:00.

30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу нацисты расстреляли 25 тысяч евреев. До войны в Риге жило около 93 тысяч евреев. Во время немецкой оккупации в Латвии убили более 70 тысяч латвийских евреев и более 20 тысяч привезенных из других стран.

Организаторы акции в этом году решили подчеркнуть, что убитые были нашими согражданами, гражданами Латвии, поэтому мероприятие было решено провести в центре города, а не только в Румбуле, где оно проходит каждый год. На самом месте расстрела днем провели траурную церемонию.

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