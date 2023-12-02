Рижская дума призывает домовладельцев своевременно позаботиться об очистке крыш от снега и льда. В ближайшие дни в Риге ожидаются сильные снегопады, и хотя температура воздуха пока стабильна, погода зимой переменчива, и в последующие недели возможны оттепели и ледяные дожди. В таких условиях скопившийся на крыше снег и лед становятся особенно опасными для пешеходов, автомобилей и кровельных конструкций.

При очистке крыши можно временно огородить зону, куда будет падать снег и лед. Нельзя полностью перекрывать тротуар на длительное время, не предоставляя пешеходам возможности безопасного обхода. Единственный способ гарантировать безопасность пешеходов — очистить крышу, а затем собрать убранный с крыши лед и снег, напоминает Рижская дума.

Рижанам предлагают немедленно сообщать, если тротуар во время очистки снега с крыши огорожен надолго. Сделать это можно, позвонив в Рижскую полицию самоуправления или в ее мобильном приложении, а также заполнив электронное заявление на сайте Riga.lv.

В районе исторического центра Риги, его защитной полосы и на самых оживленных улицах города, где в этом году тротуары обслуживает самоуправление, владельцам домов, как и раньше, после уборки крыш нужно очищать тротуары от снега и льда. Если тротуар не очищен, полиция самоуправления предложит владельцу здания сделать это в течение нескольких часов. Если домовладелец проигнорирует это требование, самоуправление очистит тротуар в принудительном порядке, а расходы взыщет с хозяина объекта.

Любое препятствие на тротуаре (ленты, барьеры и другие ограждения) затрудняет механизированную уборку тротуаров.

Максимальный штраф за нечищенную крышу для физических лиц составляет 350 евро, для юридических лиц — 1400 евро.

Если падение с крыши снега или льда привело к травме, необходимо немедленно вызвать Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) по номеру 113. Скорая помощь передаст информацию в Рижскую полицию самоуправления, которая начнет против виновного домовладельца административное дело.

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