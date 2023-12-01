По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в первый день декабря высота снежного покрова в центральной и восточной части Латвии составляет до 30 сантиметров.

В пять утра на наблюдательной станции "Сили" в Рожупе Ливанского края было 30 см снега, в "Лиелпечи" недалеко от Огресгалса Огрского края — 29 см, в Дагде и Пиедруе Краславского края — 28 см, в Сигулде — 26 см снега.

Почти вся Латгалия, Селия и Видземе покрыта снегом глубиной не менее 20 см, в Курземе и Земгале высота снежного покрова меньше — от 8 до 16 см.

Год назад в декабре снега в стране местами было еще больше. Так, 12 декабря 2022 года высота снежного покрова в Кулдиге достигала 55 сантиметров.

В пятницу утром во многих районах Латвии продолжает идти снег. Температура воздуха составляет от -5,9 градуса в Резекне до +2,8 градуса в Лиепае.

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