Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис напомнил, что при добровольном поступлении в Службу государственной обороны (СГО) можно выбирать, где служить.

В программе LTV "Утренняя панорама" он сообщил, что сегодня последний день, когда молодые люди могут записаться добровольцами на третий призыв.

"Подано 400 заявок, нам нужно 480. Сегодня еще есть время, и я хотел бы напомнить, что одно из главных отличий в том, что если вы идете служить добровольно, вы можете выбирать, где служить, и получать более высокую зарплату", — сказал Бергманис.

Изменилась среда, в которой служат молодые люди — на военной базе в Адажи есть все современные бытовые условия и технологии. "Конечно, должно пройти время, чтобы молодежь это поняла", — добавил он.

Летом следующего года к службе в армии должны приступить 480 молодых людей. К середине этой недели добровольцев было недостаточно — чуть больше 250, поэтому предстоит первый обязательный призыв.

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