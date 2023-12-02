С субботы, 2 декабря и до завершения строительных работ будет перенесена остановка "Центральный вокзал"троллейбусов 11-го, 18-го и 23-го маршрутов, связывающих центр города с микрорайонами Пурвциемс и Межциемс. Также в связи со строительством офисного комплекса со 2 декабря будет перекрыта на 70-метровом участке правая полоса дороги на улице Сатеклес, у перекрестка улиц Меркеля и Марияс.