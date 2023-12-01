К концу следующего года в Латвии будет внедрена система общественного оповещения ABS+ будет внедрена в Латвии к концу следующего года, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД). Об этом пишет Rus.LSM.lv со ссылкой на сюжет Людмилы Пилип в программе "Домская площадь" на LR-4.

Для проверки работы государственной системы экстренного оповещения 28 ноября Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) включила сирены по всей Латвии. Однако сообщение о предстоящей проверке сирен на свои мобильные телефоны получили только украинские беженцы.

Как сообщила представитель мобильной сети LMT Илзе Саулите, на мобильные телефоны украинских беженцев были высланы SMS. Почему сообщения прислали именно им? Для украинцев звуки сирен похожи на воздушную тревогу.

Поо ее словам, VUGD попросила выслать сообщения на те номера, которые зарегистрированы как "подключение специфического профиля". Это подключение для украинских беженцев, у них специальный диапазон нумерации SIM-карт.

Однако в МВД подчеркнули, что эта рассылка не была первым тестированием системы. Как пояснил представитель ведомства Арис Дзерванс, сейчас такие оповещения приходят в виде коротких SMS-сообщений, а в будущем будет работать технология сотового вещания.

Основным преимуществом системы ABS+ является возможность быстрого и одновременного оповещения жителей и туристов в определенном районе. Когда система начнет работу, при угрозе жители получат визуальное текстовое предупреждение на свой мобильный телефон. Дзерванс заявил, что подготовкой актуальной информации будет заниматься VUGD, а система определит, в какой географический район ее нужно отправить. Все пользователи, которые будут там находиться, получат сообщение.

По словам Дзерванса, новая система быстрого оповещения начнет работу в конце следующего года. Сейчас завершается первый тур процедуры госзакупки. В процессе второго тура будет выбран коммерсант для внедрения системы экстренного оповещения.

МВД также проведет разъясняющую информационную кампанию о том, как будет работать новая система.

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