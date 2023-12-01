Строительство железнодорожного путепровода Rail Baltica продолжается, и в ночь со 2 на 3 декабря на улице Гоголя изменится организация движения.

С 3 декабря движение общественного транспорта и пешеходов будет организовано только с западной стороны путепровода, или ближе к Центральному рынку.





Зона железнодорожного путепровода на улице Гоголя до конца весны 2024 года будет по-прежнему открыта только для общественного транспорта и пешеходов.

Наиболее существенные изменения на участке улицы Гоголя возле путепровода:

• с 3 декабря движение общественного транспорта около железнодорожного путепровода по улице Гоголя будет организовано с западной стороны по одной полосе в каждом направлении. Пешеходное движение также будет организовано только со стороны Центрального рынка;

• для перехода через улицу Гоголя будет открыт наземный пешеходный переход возле улицы Гайзиня, а также временный наземный пешеходный переход между вокзалом и универмагом Stockmann. Временный пешеходный переход напротив Центрального рынка будет закрыт.

Расположение остановок общественного транспорта Centrālā stacija (в направлении к центру) и Centrāltirgus (в направлении от центра) останется прежним.

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