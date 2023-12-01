Президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда бойкотировали общую фотосъемку на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 в пятницу, потому что для нее также позировал авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко.

"Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду", — заявил Науседа.

"Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать", — добавил президент Литвы.

Вместе с ним отказались делать совместное фото на встрече мировых лидеров в рамках конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае президенты Латвии и Польши.

Эдгар Ринкевич не комментировал пока эту ситуацию. В аккаунте президента в соцсети "X" выставлены несколько фотографий с мероприятия.

Также Ринкевич сообщил, что в Дубае обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой актуальные вопросы, связанных с Восточной границей, НАТО и ЕС, поддержкой Украины и польско-украинской границей. "Понимая сложную ситуацию, я призвал к нормализации пересечения границ, чтобы не страдала доставка товаров", — написал президент.

Ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu pārrunājām Austrumu robežas aktualitātes, ES un NATO jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī stāvokli uz Polijas-Ukrainas robežas. Saprotot sarežģīto situāciju, aicināju normalizēt robežšķērsošanu, lai neciestu preču piegādes 🇱🇻 🇵🇱 pic.twitter.com/zzGz9aVCSu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 1, 2023

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