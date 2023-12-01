Предприятие RIX Technologies почти за 300 000 евро усовершенствует электронный онлайн-реестр избирателей (ЭОРИ) и обеспечит его работу на намеченных на будущий год выборах в Европейский парламент. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

Находящийся в ведении управления ЭОРИ использовался на муниципальных выборах 2021 года, а в сотрудничестве с RIX Technologies он будет усовершенствован в соответствии с потребностями выборов в Европарламент.

Уже начата работа по адаптации ЭОРИ. В феврале предполагается провести тесты на безопасность и производительность, чтобы убедиться в готовности ЭОРИ к выборам, отметила начальник управления Майра Розе.

Выборы в Европарламент назначены на начало июня 2024 года.

ЭОРИ обеспечивает избирателям возможность голосовать на любом избирательном участке по своему выбору.

Работы по усовершенствованию ЭОРИ обойдутся в 295 000 евро, также предусмотрено резервное финансирование в размере 98 333 евро, которое будет использовано только в случае, если в процессе совершенствования ЭОРИ потребуется проведение непредвиденных работ.

По информации Firmas.lv, истинными бенефициарами компании в качестве акционеров являются Сандис Коломенскис и Ева Фадеева. В прошлом году предприятие работало с оборотом размере 5 923 796 евро и прибылью в 1 615 661 евро.

Как сообщалось, предполагается, что к 1 сентября 2024 года ЭОРИ будет передан под управление Государственного агентства регионального развития (ГАРР).

Ранее различные электронные сервисы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обеспечивала компания информационных технологий SOAAR.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует уголовный процесс об организованной ЦИК закупке в 2021 году, и в рамках этого уголовного процесса процессуальные действия проводились и на предприятии SOAAR.

Госконтроль в прошлом году сообщал, что ЦИК до муниципальных выборов 2021 года пользовалась арендованной у SOAAR программой и услугами по поддержке при проведении выборов. В период с 2017 по 2020 год за эти услуги было заплачено более 2,2 млн евро.

Чтобы предотвратить риск того, что избирательный процесс длительное время зависит от услуг, предоставляемых одним коммерсантом, ЦИК в 2020 году начала процесс приобретения системы управления выборами, потратив на это миллионы евро.

Сотрудничество с SOAAR сложилось и укрепилось под руководством предыдущего председателя ЦИК Арниса Цимдарса более десяти лет назад, когда были модернизированы избирательные процессы. С тех пор все 19 заказов, связанных с разработкой и содержанием систем, получила эта компания, писал журнал Ir.

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