В конце недели, 3 декабря, министр здравоохранения Хосам Абу Мери в Дубае примет участие в конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

COP28 - самый масштабный глобальный форум в области изменения климата, состоящий из множества конференций высокого уровня, межправительственных переговоров, дискуссий и других мероприятий. В ходе COP28 будет проведена оценка международного положения, или global stocktake, о прогрессе стран в вопросе достижения целей Парижского соглашения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и сообщество глобального здравоохранения выражают уверенность, что в ходе дискуссий необходимо сфокусироваться на здоровье людей. Министр здравоохранения полностью поддерживает стремления ВОЗ в дискуссиях по изменению климата уделять гораздо больше внимания здоровью мирового населения.

"Необходимо продемонстрировать обязательство и определить здоровье приоритетом в минимизации последствий изменений климата, только так мы сообща обеспечим устойчивое развитие мира и устойчивое общество", - подчеркивает Абу Мери.

Абу Мери выступит на центральном мероприятии дня здоровья - в совещании высокого уровня с участием министров здравоохранения, где будет обсуждаться, как ускорить внедрение мер по защите климата и здравоохранению на глобальном уровне. Например, важна борьба с антибактериальной резистентностью, которая является серьезной угрозой здоровью общества, вызванной, среди прочего, изменением климата.

В ходе конференции планируется призвать страны присоединиться к декларации COP28 о климате и здоровье, которая обозначает как риски изменения климата для здоровья, так и предлагает дальнейшие действия по снижению этих рисков.

Планируется, что в ходе визита Абу Мери также встретится с министром здравоохранения Нидерландов, министрами здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии и примет участие в совещании министров по климату и здравоохранению и в приеме, организованном посольством Латвии.

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